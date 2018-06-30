Müdür İbrahim Sak: Kütahya’da ikili eğitim yapan 3 okulumuz kaldı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Sak, Milli Eğitim Danışma Komisyonu görevleri, toplanması ve çalışma esasları ile Milli Eğitim Müdürlüğü verileri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İbrahim Sak, Kütahya’nın 2017-2018 eğitim öğretim yılı okullaşma oranlarında Türkiye’nin üzerinde olduğunu kaydetti.

Kütahya’da ikili öğretim yapan 3 okul kaldığını aktaran İbrahim Sak, yapılan yatırımlar doğrultusunda ikili öğretim yapan okul kalmayacağını bildirdi.

2017-2018 yılı yatırım programı hakkında da bilgiler veren İbrahim Sak, 65 yapım işinden 26’sının tamamlandığını, 16’sının inşaatının devam ettiğini, 4’ünün ihale aşamasında olduğunu, 19’unun ise maliyet ve projelendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bu arada, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içerisinde bin 844 okul çevresinin kontrol edildiği, 5 bin 637 şahsın kontrol edildiği ve sorgulandığı, 165 internet kafe, 79 oyun salonları, playstation, 454 kahvehane, 41 iddia bayi, 4 içkili yer, 87 büfe, 323 park ve bahçe, 876 okul servis aracı ile 624 adet diğer araçların denetlendiği, denetimler sonucunda 5 şahsın araması çıktığı ve gerekli işlemlerin yapıldığı, 5 şahsa idari, 3 şahsa adli işlem, 1 şahsa ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan işlem yapılarak toplam 9 şahsa adli ve idari yönden işlem yapıldığı, denetlenen 876 okul servis aracından 78 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.(EFE)