Müdür İlhan Cebeci: Engellilerin önündeki engeller kaldırılmalı

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehitler Ortaokulu ve Atatürk ilkokullarını ziyaret ederek buralarda öğrenim gören Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine ve Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.

Engelli vatandaşların önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapan

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, ”Engelli vatandaşlarımızın sadece bir gün hatırlanması anlamına gelmemelidir. Ancak, senede bir gün de olsa engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi açısından önemlidir. Her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması gerekir” dedi.