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04 Aralık 2017 12:51

Müdür İlhan Cebeci: Engellilerin önündeki engeller kaldırılmalı

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilçe merkezindeki Özel Eğitim Sınıflarını ve Özel Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek engellilere çeşitli hediyeler verdi.

Müdür İlhan Cebeci: Engellilerin önündeki engeller kaldırılmalı

04 Aralık 2017 12:51


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehitler Ortaokulu ve Atatürk ilkokullarını ziyaret ederek buralarda öğrenim gören Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine ve Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.


Engelli vatandaşların önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapan


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, ”Engelli vatandaşlarımızın sadece bir gün hatırlanması anlamına gelmemelidir. Ancak, senede bir gün de olsa engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi açısından önemlidir. Her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması gerekir” dedi.




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