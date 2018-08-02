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02 Ağustos 2018 14:47

Müdür İlhan Cebeci: Masa tenisi fiziksel ve beyin gelişimine katkısı olan bir spordur

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, köylerde açılan Masa Tenisi Kursları’nı ziyaretinde yaptığı açıklamada; Masa tenisinin fiziksel ve beyin gelişimine katkısı olan en iyi sporlarından birisi olduğunu belirtti.

Müdür İlhan Cebeci: Masa tenisi fiziksel ve beyin gelişimine katkısı olan bir spordur

02 Ağustos 2018 14:47


Müdür İlhan Cebeci, Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili H.İbrahim Özdoğan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Kutluhallar ve Aşağı Yoncaağaç köylerinde açılan toplam 37 öğrencinin katıldığı masa tenisi kurslarını ziyaret etti.


Çocuklarla bir süre sohbet ederek onlara dondurma ikram eden Cebeci, masa tenisinin fiziksel ve beyin gelişimine katkısı olan en iyi sporlarından biri olduğunu ifade ederek, ”Masa tenisi oyunda gerekli olan tüm yetileri kullanan kişilerde hızlı şekilde karar verme, koordinasyon sağlama ve çevikliğin üst düzeylere ulaştığı bilinmektedir. Bu sayede çocuklarımız kazandıkları hareket becerileri ile kendilerini sözlü ve bedensel olarak ifade edebilmektedirler” dedi. (MA-EFE)




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