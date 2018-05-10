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10 Mayıs 2018 15:15

Müdür İlhan Cebeci: Zeka oyunları beyin gelişiminde önemli rol oynuyor

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Zeka Oyunları turnuvalarında Türkiye çapında derece elde eden öğrencilere verdiği yemekte yaptığı konuşmada; Zeka oyunlarının beyin gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Müdür İlhan Cebeci: Zeka oyunları beyin gelişiminde önemli rol oynuyor

10 Mayıs 2018 15:15


Pide salonundaki yemekte başarılarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci,” Türkiye çapındaki Zeka Oyunları müsabakalarında ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu tür turnuvalar sizler için ayrı bir tecrübe olmuştur. Zeka oyunlarının beyin gelişiminde önemli rol oynadığı bir gerçektir. Bu durum sizlerin derslerinize ve okul akademik başarılarınıza olumlu yansıyacaktır” dedi.


Geçtiğimiz günlerde Samsun ve Bilecik’teki zeka oyunları "Koridor" oyunu müsabakalarında Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Alper Şimşek Türkiye 6.’sı, Mangala oyununda Nazife Berber Türkiye 10.’su olmuştu.


Yemeğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Yaman, Müdür Yardımcısı Mehmet Bodur, Bilişim Öğretmeni Şerif Tokuş, Matematik Öğretmeni Çiğdem Sevinç ve öğrencileri katıldı. (MA-EFE)




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