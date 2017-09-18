Müdür İsmail Değirmenci: Okul bizim ikinci evimiz

İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen tören saat 09.30’da İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci’nin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini koymasıyla başladı.

Çelenk sunma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, ilçe merkezindeki okul ve kurumlar ile bağlı birimlerin müdürleri, okullarda görev yapan öğretmenler katıldı. Çelengin sunulmasından sonra saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Atatürk İlkokulu Müdürü İsmail Değirmenci, günün anlam ve önemi ile ilgili yaptığı konuşmasında, ”Şu anda hepimiz, yeni bir öğretim yılına başlamış olmanın coşkusu içindeyiz. Kavuştuğumuz okulumuz, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız hepimizi sevince boğdu. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla bir an önce tanışmayı arzuluyoruz. Okul bizim ikinci evimizdir. Beraber yaşamayı, sevgiyi, dostluğu ve arkadaşlığı burada öğreniyoruz. İlköğretim Haftasıyla can bulan okulumuz şenlendi, bayram yerine döndü. Bu güzel günün ardından biz öğretmen ve öğrencilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. İlköğretim meselesi Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; Vatan, millet ve bayrak meselesidir. Bu bilinç ve sevgi ile başladığımız eğitim öğretim yılının, başarıları da beraberinde getireceğine inancımız sonsuzdur. Yıl boyunca arkadaşlık sevgisinin perçinleşmesi, bilgi birikimimizin çoğalması, başarılarımızın doruk noktasına ulaşması dileğiyle İlköğretim Haftamız kutlu olsun” dedi.

Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından şiirlerin okunmasının ardından 1. sınıf öğrencilerinin sunduğu müzikal gösteri beğeni ile izlendi.

Program 2. Sınıf öğrencileri tarafından 1. Sınıf öğrencilerine içerisinde kırtasiye malzemeleri bulunan “Hoş geldiniz” paketlerinin verilmesiyle sona erdi. (MA-EFE)