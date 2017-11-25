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25 Kasım 2017 10:50

Müdür İsmail Yıldız: Başarı asla tesadüf değildir

Kütahya’nın Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu’nda 8.

Müdür İsmail Yıldız: Başarı asla tesadüf değildir

25 Kasım 2017 10:50

sınıf öğrencileri arasında yapılan deneme sınavında başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi.


Başarılı öğrencilere yemek ikram edildiğini belirten Okul Müdürü İsmail Yıldız, "Planlı hareket eden ve iç disiplini kontrol altında tutan her öğrenci mutlak surette başarıyı yakalayabilecektir. Okul idaresi olarak amacımız başarının önündeki her engeli ortadan kaldırmaktır. Sık sık deneme sınavı yapıyoruz. Sizlerin üzerinden sınav stresini atmak ve lise sınavlarına girerken rahat olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Derslerinize planlı ve programlı çalışın. Okulumuzdaki birlik ve beraberlik sizler için bulunmaz bir fırsat. İyi bir kadro sizlere hizmet veriyor.Okulumuzda her türlü imkana sahipsiniz. Kütüphane ve özel çalışma salonu sürekli sizlerin hizmetinizde. Hepinizin başarılı olacağından şüphem yok’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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