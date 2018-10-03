Müdür Kamil Uçan: MEGİP önce meslek, sonra iş garantisi sunacak

Kamil Uçan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hazırlanan 100 günlük program kapsamında istihdamın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda Firma yetkilisi Enis Aydemir, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Aktaş ve Kütahya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali Okumuş ile MEGİP Protokolünü imzaladıklarını belirtti.

Protokol kapsamında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü taleplerinin karşılanmasının hedeflendiğine dikkat çeken Uçan ,”Kurs bitiminde kursa katılanların en az yüzde 50'si istihdam edilecektir. Kursiyerlere eğitim süresi boyunca 61,65 TL. ücret ödenecek olup, ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Eğitimin toplam süresi 67 fiili gün olup, programın 15 günü teorik eğitim bölümünden, 52 günü ise uygulamalı eğitim bölümünden oluşmaktadır. Eğitim 2 Ekim 2018 tarihinde başlayıp, 19 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir. Hedefimiz işverenlerimizin nitelikli iş gücü ihtiyacının MEGİP kapsamında karşılanması, böylelikle kursiyerlerimize yeni bir meslek deneyimi kazandırmak ve ara eleman ihtiyacını bu sistem ile karşılamaktır. Bu proje iş arayanlar ve işverenler açısından özel bir proje olup, önce meslek sonra iş garantisi sunmaktadır” dedi.