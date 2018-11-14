Müdür Kazak: Aile ekonomisine katkı sağlayacak kurslar açıyoruz

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 'Makine Nakışları Kursu' açıldığı bildirildi.

İlçeye bağlı Demiroluk Köyünde Makine Nakışları Kursu'nun başladığını belirten usta öğretici Ayşe Kayaalp, ''Köyümüzde Makine Nakışları kursumuzu açtık. 13 kadın kursiyerin katıldığı kursta makine ile nakış çeşitlerini. uygulamalı olarak öğretiyoruz. Kursta kadınlarımız kendilerine ve aile üyelerine çeşitli ürünler hazırlayacak. Bu güzel ve nadide ürünleri sene sonunda da sergileyecekler'' dedi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, ''Amacımız aile ekonomilerine katkı sağlayacak kurslarımıza ağırlık vererek ilçe ekonomisine katkı sağlamak'' diye konuştu.(YD-EFE)