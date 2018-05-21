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21 Mayıs 2018 11:11

Müdür Kılıç, kayıp kuşunu arıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç, oda penceresinden kaçan muhabbet kuşunu bulmak için sosyal medya hesabından duyuruda bulundu.

Müdür Kılıç, kayıp kuşunu arıyor

21 Mayıs 2018 11:11


Hisarcık TOKİ konutlarında oturan Ali Osman Kılıç, muhabbet kuşunu kaybettiğini sosyal medya hesabından takipçilerine, ”TOKİ civarlarında evimizin 5. üyesi firarda. Gören bilen var mıdır? Şeklinde duyurması üzerine arkadaşlarının, “ Müge Anlı’ya müracaat et”, sanki birinin yolunu gözler gibi gelmez artık o, kafesi dışarıya koy belki gelir “ gibi çeşitli yorumlarıyla karşılaştı.


Kaçan kuşunun resmini de yayınlayan Müdür Kılıç, bir yıl önce aldığı ve yeni konuşmaya başlayan muhabbet kuşunun kaybolmasına ailecek çok üzüldüklerini belirterek,” Adeta ailemizin bir ferdi haline gelen kuşumuz 5 gün önce 4. Kattaki dairemin açık olan oda penceresinden kaçtı. Gören arkadaşların bize haber vermelerini istiyoruz. Muhabbet kuşum gerçek alemi bilmez, kediye, baykuşa, kargaya yem olur” dedi.(MA-EFE)




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