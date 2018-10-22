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Müdür Kılıçarslan: Kursları halkın talepleri doğrultusunda açıyoruz

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü personeli, açılacak olan yeni kurs planlamaları için toplantı yaptı.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında yapılan toplantıya tüm öğretim görevlileri ve usta öğreticiler katıldı.


Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine yeniden atanan Aziz Kılıçarslan başkanlığında yapılan toplantıda, aile ekonomisine ve ilçe tanıtımına yönelik kurslara, kaldığımız yerden devam kararı çıktı.


Geçtiğimiz dönemde ulusal kanallar ve Kütahya fuarında başarılı tanıtım, sunum ve sergiler hazırlayan kurum, usta öğreticilerinin başarılarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.


Yapılan toplantıda sağlam ve iş bilen bir ekiple çalışmanın önemine değinen Müdür Kılıçarslan, ''Bugün kurslarımızla ilgili genel konuları konuşma fırsatı bulduk, sorunlar ve istekler dile getirildi. Bir sonraki toplantı tarihi kararlaştırıldı. Aslanapa halkının talepleri doğrultusunda kursların açılması kararlaştırıldı. Yoğun ama güzel bir yeni döneme ekip olarak hazırız. Amacımız ilçe ekonomisine özellikle bayanlarımızın katkı sağlayacağı kurslara ağırlık vermek'' diye konuştu.(YD-EFE)

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