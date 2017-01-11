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11 Ocak 2017 11:38

Müdür Mehmet Şirikçi: Simav kursiyer istatistiklerinde ilk sırada

Müdür Mehmet Şirikçi: Simav kursiyer istatistiklerinde ilk sırada

11 Ocak 2017 11:38

Kütahya’nın Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı kurslara, halkın yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, 2016 yılında Halk Eğitim Merkezinde (HEM) açılan kurslara katılım oranının yüksek olduğunu söyledi. Şirikçi, “Kütahya’nın ilçeleri arasında Simav Halk Eğitim Müdürlüğü kurs açma ve kursiyer istatistiklerine göre ilk sırada olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Kurum müdürü ve kurs öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Simav Halk Eğitim Müdürü Halil Aktay, 2016 yılında açılan kurslarla ilgili istatistiklere göre; eğitim kademesi genelde 235 kurs açıldığını, bu kurslara 3 bin 375 erkek, 3 bin 805 kadın, toplamda 7 bin 180 kursiyerin katıldığını dile getirdi.
Aktay, ayrıca okuma yazma alanında 9 kurs açıldığını, 6 erkek, 22 kadın, toplamda 28 kursiyerin iştirak ettiğini, mesleki ve teknik alanda 107 kurs açıldığını, 711 erkek, bin 957 kadın, toplamda 2 bin 668 kursiyerin katıldığını ifade etti.
Müdür Aktay, 2016 yıl sonu itibariyle 351 kursa 4 bin 92 erkek, 5 bin 784 kadın, toplam 9 bin 876 kursiyerin katıldığını sözlerine ekledi.(MEİ-EFE)



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