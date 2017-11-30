Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 13:15

Müdür Numan Tanrıkulu: Altıntaş eğitim-öğretimde iyi bir durumda

Kütahya’nın Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerle ilgili değerlendirilmesi için toplantı düzenlendi.

Müdür Numan Tanrıkulu: Altıntaş eğitim-öğretimde iyi bir durumda

30 Kasım 2017 13:15


Altıntaş’ın eğitim-öğretimde iyi bir durumda olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, "Altıntaş’ta yürütülmekte olan eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri, e-twinnnig faaliyetleri, Dyned, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Projeleri ile ilgili seminer düzenledik. Seminere Altıntaş Anaokulu, İstiklal İlkokulu, Zafer İlkokulu, Halk Eğitim Merkezi ile tüm ortaokul ve liselerimizin idarecileri ve İngilizce öğretmenleri katıldı. Yürütülmekte olan projelerdeki eksiklikleri gözden geçirip neler yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Katılımlarından dolayı tüm idarecilere ve öğretmen arkadaşlara teşekkür ederim’’ diye konuştu. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    14°C
  • Cumartesi
    Sisli
    17°C
  • Pazar
    Sisli
    17°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç