Müdür Numan Tanrıkulu: Altıntaş eğitim-öğretimde iyi bir durumda

Altıntaş’ın eğitim-öğretimde iyi bir durumda olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, "Altıntaş’ta yürütülmekte olan eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri, e-twinnnig faaliyetleri, Dyned, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Projeleri ile ilgili seminer düzenledik. Seminere Altıntaş Anaokulu, İstiklal İlkokulu, Zafer İlkokulu, Halk Eğitim Merkezi ile tüm ortaokul ve liselerimizin idarecileri ve İngilizce öğretmenleri katıldı. Yürütülmekte olan projelerdeki eksiklikleri gözden geçirip neler yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Katılımlarından dolayı tüm idarecilere ve öğretmen arkadaşlara teşekkür ederim’’ diye konuştu. (YD-EFE)