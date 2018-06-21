Tanrıkulu, ’’ Halk Eğitimi Merkezlerinin bireyin ekonomik, kişisel, kültürel ve sosyal gelişimini sağlarken, aynı zamanda toplumun kalkınmasını ve gelişmesini hedefleyen yetişkin eğitimi hizmetlerini verme amacında olduğunu, açılan bu tür kursların mesleki açıdan büyük kazanımlar getirdiğini ve bu kurslar sayesinde birçok kadının kendi işini kurduğunu ifade etti.

Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa katılan kursiyerler, gösterdiği yakın ilgi ve ziyaretlerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tanrıkulu’na teşekkürlerini sunarak, duydukları memnuniyeti ifade ettiler. (YD-EFE)