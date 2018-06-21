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21 Haziran 2018 10:41

Müdür Numan Tanrıkulu: Kurslarımızı bitiren kadınlarımız kendi işlerini kuruyor

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İŞ-KUR desteği ile Zafertepeçalköy’de açılan nakış kursunu bitiren kadınların kendi işlerini kurduğu açıklandı.

Müdür Numan Tanrıkulu: Kurslarımızı bitiren kadınlarımız kendi işlerini kuruyor

21 Haziran 2018 10:41


Tanrıkulu, ’’ Halk Eğitimi Merkezlerinin bireyin ekonomik, kişisel, kültürel ve sosyal gelişimini sağlarken, aynı zamanda toplumun kalkınmasını ve gelişmesini hedefleyen yetişkin eğitimi hizmetlerini verme amacında olduğunu, açılan bu tür kursların mesleki açıdan büyük kazanımlar getirdiğini ve bu kurslar sayesinde birçok kadının kendi işini kurduğunu ifade etti.


Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa katılan kursiyerler, gösterdiği yakın ilgi ve ziyaretlerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tanrıkulu’na teşekkürlerini sunarak, duydukları memnuniyeti ifade ettiler. (YD-EFE)




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