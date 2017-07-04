10 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ölçen, “Özellikle gençlerimizin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri, yeni bir arkadaşlık ortamı oluşturmaları, spor yaparak daha sağlıklı, daha dengeli bir vücuda sahip olmaları, disiplini, özgüveni ve paylaşmayı öğrenmeleri için deneyimli spor uzmanlarımız ve antrenörlerimiz eşliğinde bu yıl da 28 ayrı spor branşında faaliyet gösterilecektir. Geçen yıl Yaz Spor Okulları’na toplam 6 bin 194 çocuğumuz, gencimiz katıldı. Diğer kurum, kuruluş ve spor kulüpleri ile birlikte bu sayı 7 bin 700 kişiye ulaşmıştır. Bu sene de hedefimiz 10 bin kişiye ulaşmak” dedi.(EFE)