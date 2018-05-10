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10 Mayıs 2018 10:37

Müdür Tanrıkulu: Bizim kültürümüzde öğrenme beşikten mezara kadardır

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuryazarlık seferberliği’ çağrısı sonrası Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan okuma yazma kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Müdür Tanrıkulu: Bizim kültürümüzde öğrenme beşikten mezara kadardır

10 Mayıs 2018 10:37


İlçe genelinde okuma yazma seferberliği başlatıldığını belirten Tanrıkulu “Bazı sebeplerden dolayı okula gidemeyen ve okuma yazma öğrenemeyen vatandaşlarımız için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünden başlatılan okuma-yazma seferberliği projesi kapsamında ilçemiz genelinde 6 noktada 25 kursiyerimize okuma yazma kursu açtık. Açılan kurslarımıza halkımızın ilgi göstermesi vatandaşlarımızın öğrenmeyi ne kadar istediklerini ortaya koymaktadır. 75 yaşında kursiyerimiz’de var 35 yaşında kursiyerimizde var. Özellikle bayan kursiyerlerimizin ilgisi ve öğrenme azmi bizleri çok memnun ediyor. Öğrenmenin yaşı yoktur, Bizim kültürümüzde öğrenme beşikten mezara kadardır. Bu gayretlerinden dolayı tüm kursiyerlerimizi tebrik eder, başarıların devamını dilerim. Amacımız ilçemiz ve köylerinde okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmayana kadar kurslarımıza devam etmek” ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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