Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Sarıyer, merkez ve köylerdeki okul ve kurum müdürleri katıldı.

Gündem maddelerinin okunması ile başlayan toplantıda konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, "Altıntaş’ta eğitim alanında etkili bir sistem oluşturmak ve kurguladığımız sisteme takım arkadaşlarımızın da destek olmasını sağlamak için, okul müdürleriyle her ay bir araya gelmeye özen gösterdik. Bütün öğretmen arkadaşlarımın sorunlarını baş tacı ettik birebir ilgilendik. 2017-2018 eğitim öğretim yılını son günlerine girmiş bulunmaktayız. Bizlere emanet edilen yavrularımızı anne ve babalarına bilgileri artmış bir şekilde teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu bilgi artışında emeği geçen okullarımızdaki personelimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize çok teşekkür ederiz. İlçemiz okullarında bu eğitim öğretim yılında rahatsız edici bir olay yaşanmaması bizleri mutlu etmiştir. Şimdi bizler eksiklerimizi tamamlayarak yeni bir eğitim öğretim yılına hazırlanacağız" dedi.

İlçe genelindeki okullarda kültürel ve sosyal faaliyetlerde ciddi anlamda ilerleme kaydedildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Tanrıkulu, ilçede özelikle TÜBİTAK projelerinde ciddi gayretler gösterildiğini belirtti. (YD-EFE)