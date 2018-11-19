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Müdür Tanrıkulu: Okullarımızda zeka oyunlarına önem veriyoruz

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Gökçeler köyü ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri okullar hayat olsun projesi kapsamında kendi hazırladıkları sahada ’’Bocce’’ sporu yapıyorlar.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Gökçeler köyü ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri okullar hayat olsun projesi kapsamında kendi hazırladıkları sahada ''Bocce'' sporu yapıyorlar.


Köy okullarında zeka oyunlarına önem verdiklerini belirten Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, ''Oyundaki amaç attığımız toplarımızı hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamaktır. Bu sporun çocuklarımıza en büyük faydası el, göz ve beyin üçlü koordinasyonun gelişimine faydasıdır ,Özel gereksinimli çocuklarımızın da oynayabileceği ve onların gelişimine büyük katkılar sunan bir spordur. Açık havada oynanması, arkadaşlarla beraber sohbet ortamı oluşturması ,sosyal bir oyun olması çocuklarımızın sporu mutlulukla yapmasına neden olmaktadır. Spor çocuklarımızın kendine güven, yaratıcılık yeteneklerinin gelişmesi kısaca hayatımızın her alanında fayda sağlamaktadır. Bu güzel çalışma için öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.(YD-EFE)

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