Müdür Taşdemir: En değerli varlıklar annelerdir

Okul bahçesinde verilen açık büfe kahvaltı öncesi bir konuşma yapan Okul Müdürü Kamber Taşdemir,” 4 yıldan beri sürdürdüğümüz artık gelenek haline gelen kahvaltı programı siz değerli annelerin katılımıyla çok güzel bir hale gelmektedir. Bizler yılda bir sefer değil, her zaman en değerli varlıkların anneler olduğunu bildiğimiz için her fırsatta bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimizin bildirdiği gibi, “Cennet annelerin ayağı altındadır”. Sizlerden Allah razı olsun. Her türlü sıkıntı ve uğraşlarımızda her zaman yanımızdasınız. Etkinliğimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kahvaltıya katılan öğrenci anneleri, kahvaltıya emeği geçen okul idaresine teşekkür ettiler.(MA-EFE)