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11 Mayıs 2018 09:56

Müdür Taşdemir: En değerli varlıklar annelerdir

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlk/ Ortaokulu’nda "Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında öğrenci annelerine verilen kahvaltıda konuşan Okul Müdürü Kamber Taşdemir, her zaman en değerli varlıkların anneler olduğunu belirtti.

Müdür Taşdemir: En değerli varlıklar annelerdir

11 Mayıs 2018 09:56


Okul bahçesinde verilen açık büfe kahvaltı öncesi bir konuşma yapan Okul Müdürü Kamber Taşdemir,” 4 yıldan beri sürdürdüğümüz artık gelenek haline gelen kahvaltı programı siz değerli annelerin katılımıyla çok güzel bir hale gelmektedir. Bizler yılda bir sefer değil, her zaman en değerli varlıkların anneler olduğunu bildiğimiz için her fırsatta bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimizin bildirdiği gibi, “Cennet annelerin ayağı altındadır”. Sizlerden Allah razı olsun. Her türlü sıkıntı ve uğraşlarımızda her zaman yanımızdasınız. Etkinliğimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kahvaltıya katılan öğrenci anneleri, kahvaltıya emeği geçen okul idaresine teşekkür ettiler.(MA-EFE)




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