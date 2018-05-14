Müdür Yardımcısı Ali Bütün ’keçileri kaçırdı’

Dereköy’de oturan Ali Bütün, iki keçisinin evin çatısına çıktığını sosyal medya hesabından, “Keçileri kaçırdım. “Bizi kesersen intihar edeceğiz” diyorlar” şeklinde duyurması üzerine arkadaşlarının; “Dala çıkan keçiyi duyduk da, dama çıkanı da sayende gördük hocam. ”Asmadan gel asmadan türküsünü söyle. Gelir onlar o zaman” gibi çeşitli yorumlarıyla karşılaştı.

Müdür Yardımcısı Bütün, bir arkadaşının hediye ettiği iki keçinin evin çatısının yere yakın olan bölümünden araba garajını basamak olarak kullanıp çatıya çıktıklarını söyledi.

Bütün,” Keçileri yaklaşık 1 saat evin çatısından indirmek için uğraştım. Olmayınca bir çalı dalı bulup keçilere uzatarak kendime doğru çekip aşağı indirdim” dedi.(MA-EFE)