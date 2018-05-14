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14 Mayıs 2018 11:49

Müdür Yardımcısı Ali Bütün ’keçileri kaçırdı’

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Çok Programlı Lise Müdür Yardımcısı Ali Bütün, evinin çatısına çıkan keçilerini uzun uğraşlar sonucu çatıdan indirebildi.

Müdür Yardımcısı Ali Bütün ’keçileri kaçırdı’

14 Mayıs 2018 11:49


Dereköy’de oturan Ali Bütün, iki keçisinin evin çatısına çıktığını sosyal medya hesabından, “Keçileri kaçırdım. “Bizi kesersen intihar edeceğiz” diyorlar” şeklinde duyurması üzerine arkadaşlarının; “Dala çıkan keçiyi duyduk da, dama çıkanı da sayende gördük hocam. ”Asmadan gel asmadan türküsünü söyle. Gelir onlar o zaman” gibi çeşitli yorumlarıyla karşılaştı.


Müdür Yardımcısı Bütün, bir arkadaşının hediye ettiği iki keçinin evin çatısının yere yakın olan bölümünden araba garajını basamak olarak kullanıp çatıya çıktıklarını söyledi.


Bütün,” Keçileri yaklaşık 1 saat evin çatısından indirmek için uğraştım. Olmayınca bir çalı dalı bulup keçilere uzatarak kendime doğru çekip aşağı indirdim” dedi.(MA-EFE)




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