Müdürler Simav'da buluştu

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; İl genelinde aylık değerlendirmeleri yapmak, sorunlara yerinde çözümler üretmek, il ve ilçeler arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak maksadıyla bir araya gelen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin bu ay da Simav´da bir araya geldiği ifade edildi.

Simav Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğnü'nde gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürleri İbrahim Sak, Mustafa Ağca Okur, İsmail Güven ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi´nin sunumları ile başlayan toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin ardından Sayın Başyiğit´in konuşmaları ile devam etti.(EFE)