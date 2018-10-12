Müdürlere krize müdahale eğitimi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okul müdürlerine psikolojik danışmanlara yönelik 'Krize Müdahale Becerileri' eğitimi' verilmeye başlandığı bildirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Germiyan Salonu'nda başlayan eğitim, okul müdürlerine iki gün, psikolojik danışmanlara 3 gün olmak üzere 5 günde tamamlanacak.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin, çoğunlukla okul ortamında gerçekleştirilmekle birlikte her yaş ve sosyo ekonomik düzeydeki insanın yararlandığı hizmetler olarak karşımıza çıktığı vurgulanarak, “Okul ortamları toplumun önemli ve büyük bir kısmını oluşturur. Bu sebeple okullarda kriz durumları da oldukça fazla yaşanmaktadır. Yaşanan ya da yaşanabilecek kriz durumlarını önleyici tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin okulun durumuna göre geliştirilmesi oldukça önemlidir. Okullarda yaşanacak kriz durumlarını ve bu krizlere müdahale hizmetlerini bilmek, toplumun her kesimini etkileyeceğinden kriz durumlarını önleyecek sağlıklı ve nitelikli bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple ilimizde okul müdürlerine iki gün, psikolojik danışmanlara ise üç gün sürecek iki grup eğitim planlanmıştır” denildi.

Şube Müdürü İbrahim Aybek, eğitime katılan okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür ederek öğretim üyesine başarılar diledi.(EFE)