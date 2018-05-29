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29 Mayıs 2018 14:56

Müftü Hüseyin Hazırlar: Bu yıl fitre miktarı kişi başı asgari 19 TL olarak belirlendi

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlenen fitre ve zekat tutarlarını açıkladı.

Müftü Hüseyin Hazırlar: Bu yıl fitre miktarı kişi başı asgari 19 TL olarak belirlendi

29 Mayıs 2018 14:56


Hazırlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2018 yılı fitre miktarının asgari 19 TL olarak belirlendiğini ifade etti.


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun almış olduğu kararla bu yılki, asgari fitre tutarının kişi başına 19 TL olarak belirlendiğini söyleyen Hazırlar, "Ekonomik durumu müsait kardeşlerimizin fitrelerini Bayram Namazı öncesine kadar vermeleri gerekiyor" dedi.


Ramazan Ayı’nın bir yönüyle infak ayıda olduğunu belirten Hazırlar, "İslam’ın beş temel şartından birisi de mali bir ibadet olan Zekat ibadetidir. Müslümanlar olarak zekat ibadetinin yanısıra, fitre ve infak gibi mali ibadetlerrimiz de vardır. Diğer ibadetlerimizde olduğu gibi bu ibadetlerimizi de Allah (c.c.) rızasını gözeterek ifa etmeliyiz" diye konuştu.


Zekat verilen malın bereketleneceğini dile getiren Müftü Hüseyin Hazırlar, "Ramazan ayının bereket ikliminden istifade ederek ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeli onların da Ramazanın bereketinden istifade etmelerini sağlamalıyız" şeklinde konuştu. (EFE)




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