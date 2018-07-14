Hazırlar, insanlığın umudu Türkiye’nin, 15 Temmuz gecesi büyük bir ihanete maruz kaldığını kaydetti.

"Allah’ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti, aziz milletimizin cesaretiyle bu ihanet hamdolsun bertaraf edilmiştir" diyen Müftü Hüseyin Hazırlar, "Bizler biliyoruz ki yaşanan bu hain darbe girişimi, sadece ülkemizi değil, Müslüman dünyayı ve umutlarını barışa, adalete ve itidale bağlamış olan insanlığı da hedef almıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi, devletimizin bekasını hedef alan, toplumumuzun değerlerini hiçe sayan, müstevli emeller uğruna memleketini ateşe vermekten çekinmeyen bir zihniyetin ürünüdür.Arkasına birçok şer odağının desteğini alarak güçlenen ve sadece darbe değil, aynı zamanda katliam planları yapan FETÖ yapılanmasının aslında ne kadar karanlık bir terör yapılanması olduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya koymutur. Bu asi topluluğa karşı göğsünü siper eden halkımızın yegane imdadı, Allah’a olan imanı ve vatana olan aşkıdır. Hak Teala, bu imanı ve aşkı karşılıksız bırakmamıştır. Bugün, bir kez daha Rabbimize olan hamdimizi ve şükrümüzü artırmak öncelikli vazifemiz olmalıdır.Diğer bir vazifemiz ise şehitlerimize vefalı olmak uğrunaa canlarını verdiklere değerlere sahip çıkmak, gazilerimizin kıymetini bilmektir. Milletinin onurunu ve hukukunu, evlatlarının geleceğini korumak uğruna o gece hayatlarını kaybeden şehitlerimizi hep birlikte rahmetle ve minnetle anıyoruz Onlar Malazgirt’ten Çanakkale’ye uzanan bir destanın satırları, şüheda ecdadın şüheda torunlarıdır. Bizlere o gece özgürlüğümüzü ve bütünlüğümüzü hediye etmekle kalmayıp, adeta hepimizi uyandırarak bilincimizi harekete geçirdiler.15 Temmuz bizlere göstermiştir ki, artık din emniyeti, dini istikrar, en az can emniyeti kadar önemli bir milli güvenlik meselesidir. FETÖ ve 15 Temmuz ihanet teşebbüsü, din kullanılarak üretilen şiddet ve terör, her türlü din istismarına karşı müteyakkız olmamızı zorunlu kılıyor.15 Temmuz bizlere göstermiştir ki, millet olarak birlik ve beraberliğimiz, dirlik ve düzenimiz mukaddes değerler etrafında kenetlenmemiz en büyük sermayemizdir.O gece, devletimizin bütün kurumlarını yerle yeksan etmeyi, irademizi çökertmeyi, milletimizi sindirmeyi ve İslam ümmetinin umudunu toprağa gömmeyi hedeeyenler, rezil ve zelil olmuşlardır. Aklını, idrakini, izanını ve vicdanını ihanet odaklarına kiralayanlar, kendi tuzaklarında boğulmuşlardır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerinin rahmet ve minnetle anıldığını ifade eden Müftü Hüseyin Hazırlar, "Hiç şüphesiz 15 Temmuz gecesi ihanet kalkışmasına karşı en etkili cevap, halimizi Rahman’a arz eden sala sesleri olmuştur.O karanlık geceyi ’Ezanları susturan darbelerden, darbeleri susturan salalarıyla aydınlığa çeviren tüm din gönüllüsü meslektaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.’Hafız’ ismiyle bizleri büyük bir fitneden muhafaza buyuran Rabbimize nihayetsiz hamdolsun. Yüce Rabbimiz, milletimizin geleceğini aydınlık ve müreeh eylesin.Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu. (EFE)