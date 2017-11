Gecenin huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Hazırlar, "29 Kasım Çarşamba’yı Perşembeye bağlayan gece, Yüce Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (SAV) Mevlidi Şerifi’ni idrak edeceğiz. Hz. Adem’den başlayarak ilahi vahyi bizlere ileten Peygamberlik silsilesinin sonuncusu Hatemü’l Enbiya’ya ve ashabına, evlad-ü iyaline, ehl-i beytine salat ve selam olsun. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz ve topyekün yeryüzü ahalisi için Mevlid Kandili’nin huzur, barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ’Andolsun ki Resulullah’ta sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için mükemmel bir örnek vardır.’ buyrularak Sevgili Peygamberimiz’ in hayatı bizlere ‘en güzel örnek’ olarak takdim edilmekte ve onu örnek almamız istenmektedir. Peygamberimizin dünyaya teşrifleriyle insanlık için aydınlık bir devir açılmış ve bu aydınlık devirde ona inanan ve onun yolundan gidenler dünya ve ahiret mutluluğunu tatmıştır" diye konuştu.

"Unutmamalıyız ki; nübüvvetin şifa dağıtan pınarları kıyamete kadar kurumayacaktır"

İslam aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik eden Müftü Hüseyin Hazırlar, "Bugün, tüm insanlık Hz. Peygamber’in (SAV) çağlar üstü örneklik ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Rasul-i Ekrem’in (SAV) rehberliğini tüm insanlığa tanıtacak olanlar da hiç şüphesiz Müslümanlardır. Ancak üzülerek belirtelim ki; İslam dünyasının dahili ve harici sebeplerle içerisinde bulunduğu bugünkü durumu Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin (SAV) mesajlarından, onun eşsiz örnekliğinin, ağızlardan gönüllere indirememekten, zihinlere yerleştirememekten ve hayata geçirilememesinden kaynaklanmaktadır. Unutmamalıyız ki; nübüvvetin şifa dağıtan pınarları kıyamete kadar kurumayacaktır. Onun büyüklüğü, çok kısa bir sürede kin, nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet ve rahmet toplumuna dönüştürmüş olmasında aranmalıdır. Hiç kuşkusuz ki Hz. Peygamber (SAV), bütün Müslümanlar için her zaman ve her asırda yegane örnektir. Mühim olan, her asırdaki Müslümanların onun (SAV) rehberlik ve önderliğine ne kadar ve ne şekilde başvurabildikleridir. Son peygambere ümmet olmak, pek tabiidir ki sadece onun varlığından ve doğumundan haberdar olmakla sınırlı değildir. Peygamberin yolunu takip etmek ve onu örnek almak, onun sağlığında ashabına takdim ettiği değer ve ölçüleri zaman ve mekan sınırlarının ötesinde kendi dünyamıza taşımak ve onun şaşmaz rehberliğine sımsıkı sarılmaktır. Bu insanlık için en hayırlı ümmet olma şerefine nail olmanın yegane yoludur. Başta Kütahyalı kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığın ve İslam aleminin ’Mevlid Kandili’nin hayırlı ve hayırlara vesile olmasını diler, bu gecenin feyzinden, rahmetinden ve bereketinden hep birlikte faydalanmamızı Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı. (EFE)