Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kütahya
  •  » Müftü Hüseyin Hazırlar: Halkımız, Eğitiminin Büyük Bir Bölümünü Yaz Kurslarında Alıyor
28 Haziran 2018 11:35

Müftü Hüseyin Hazırlar: Halkımız, eğitiminin büyük bir bölümünü yaz kurslarında alıyor

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Türkiye’nin önemli bir bölümünün eğitimini yaz kurslarında aldığını ifade etti.

Müftü Hüseyin Hazırlar: Halkımız, eğitiminin büyük bir bölümünü yaz kurslarında alıyor

28 Haziran 2018 11:35


Camilerin yalnızca ibadet mekanı değil çocuklar için birer eğitim yuvası olduğuna dikkat çeken Müftü Hüseyin Hazırlar, “Kur’an-ı Kerim evladı tarif ederken ‘göz aydınlığı’ olarak tarif eder. Toplum olarak dini, milli, manevi değerlerle yavrularımızı yetiştirirsek geleceğe daha ümitle bakacağız. Biz millet olarak yavrularımıza camilerimizi sadece ibadet mekanı olarak değil, çocuklarımızın gelip değerlerini öğrendikleri eğitim mekanı olarak hazırlamayı da bir borç olarak biliyoruz. Nesillere değerlerimizi aktarmak gibi bir görevimiz var. Yavrularımızın nitelikli din eğitimi noktasında imam hatipten istifade edenlerin oranı yüzde 8 ile yüzde 10 arasında değişiyor. Liselerde bu oran daha da düşüyor. Yaz Kur’an kurslarımıza gelen çocuklarımızın sayısına baktığımızda Türkiye’de din eğitimi aldım diyen vatandaşımızın önemli bir bölümü eğitimini yaz kurslarında alıyor. Bizler bu bilinçle hareket ederek camimize gelen her bir yavrumuzu başımızın tacı kabul ediyor ve onlara şefkatle, merhametle, İslam’ın güzelliklerini, milli ve manevi değerlerimizi aktarmanın gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç