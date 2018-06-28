Camilerin yalnızca ibadet mekanı değil çocuklar için birer eğitim yuvası olduğuna dikkat çeken Müftü Hüseyin Hazırlar, “Kur’an-ı Kerim evladı tarif ederken ‘göz aydınlığı’ olarak tarif eder. Toplum olarak dini, milli, manevi değerlerle yavrularımızı yetiştirirsek geleceğe daha ümitle bakacağız. Biz millet olarak yavrularımıza camilerimizi sadece ibadet mekanı olarak değil, çocuklarımızın gelip değerlerini öğrendikleri eğitim mekanı olarak hazırlamayı da bir borç olarak biliyoruz. Nesillere değerlerimizi aktarmak gibi bir görevimiz var. Yavrularımızın nitelikli din eğitimi noktasında imam hatipten istifade edenlerin oranı yüzde 8 ile yüzde 10 arasında değişiyor. Liselerde bu oran daha da düşüyor. Yaz Kur’an kurslarımıza gelen çocuklarımızın sayısına baktığımızda Türkiye’de din eğitimi aldım diyen vatandaşımızın önemli bir bölümü eğitimini yaz kurslarında alıyor. Bizler bu bilinçle hareket ederek camimize gelen her bir yavrumuzu başımızın tacı kabul ediyor ve onlara şefkatle, merhametle, İslam’ın güzelliklerini, milli ve manevi değerlerimizi aktarmanın gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı. (EFE)