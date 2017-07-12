Belediye Kültür Sarayındaki Konferansa Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı ve İslami İlimler Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile din görevlileri katıldı.

15 Temmuz gecesi yurdun dört bir yanında okunan salayla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, “Milletimizin onurunu ve hukukunu, evlatlarının geleceğini korumak uğruna o gece hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin 15 Temmuz gecesi tarihin en ağır imtihanlarından birini yaşadığını ifade eden Hüseyin Hazırlar, “Ülkemiz geçtiğimiz sene 15 Temmuz gecesi hayasız bir akına maruz kalmış, Allah’ın inayeti, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere idarecilerimizin dirayeti, milletimizin cesareti ve gayretiyle bu büyük tehlike hamdolsun bertaraf edilmiştir. Yaşanan hain darbe girişimi sadece ülkemizi değil Müslüman dünyayı ve umutlarını barışa, adalete ve itidale bağlamış olan insanlığı da hedef almıştır. Zira bizler biliyoruz ki bu aziz millet hem coğrafyamızın hem de insanlığın umududur. 15 Temmuz süreci bizlere göstermiştir ki hiçbir güç Allah aşkı ve vatan sevgisiyle dolu yüreklerden daha üstün olamaz. Devletimizin bütün kurumlarını yerle yeksan etmeyi, irademizi çökertmeyi, milletimizi sindirmeyi ve İslam ümmetinin umudunu toprağa gömmeyi hedefleyenler o gün ebediyete kadar rezil ve rüsva olmuşlardır” dedi.

“Tarih tekerrür etmemeli"

Yaşanan olayların tekrar etmemesi, ders çıkarılması için bu programların düzenlendiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Tarih ilmi insanlık var olduğundan, dünya yaratıldığından beri yaşanan olayları bilgi ve belgeleriyle bize sunmaktadır. Tarih, bizlere ibret olsun diye oluşturulmuş olan bir ilim, bir saha. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de yaşanmış olaylara, menkıbelere, kıssalara ait önemli hususlar yer almaktadır. Bundaki gaye bugün yaşayanların geçmişte yaşananlardan bir ders çıkarmasını sağlamaktır. Geçmişte yaşananları bilmeyenler, öğrenmeyenler, ondan ders almayanlar onları yeniden yaşamak zorunda kalıyorlar. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da aynı şeyi söylüyor: “Tarih tekerrürden ibarettir derler. İbret alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi?” Bizler de bu yıl dönümlerini vesile bilerek geçmişte yaşananları tekrar hatırlayıp, ondan çıkaracağımız dersleri almak için bu programları düzenliyoruz” dedi.

Konferansın sonunda İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, DPÜ Rektör Yardımcısı ve İslami İlimler Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir’e teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti. (EFE)