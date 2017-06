Kadir Gecesinin bir ömre bedel bir gece olduğunu belirten Müftü Hazırlar, "Sevgili Peygamberimizin (SAV) dilinde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olarak ifade edilen mübarek Ramazan-ı şerifin son günlerine yaklaşırken yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesine bir kez daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşayacağız.Kadir Gecesi, değerini bizzat Kur’an-ı Kerim’den almıştır. Kur’an-ı Kerim, bu geceye müstakil bir sure tahsis ederek, gecenin en güzel biçimde tasvirini yapmıştır.Zaman ve mekanlar, kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylarla değer kazanırlar. Kainatta meydana gelen en büyük olaylardan birisi de yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimin nazil oluşudur. Kur’an-ı Kerim ise yine Kur’an’ın ifadesiyle Kadir Gecesinde nazil olmuştur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ’Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir’. Bu gecenin faziletini anlatmak üzere peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: ’Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı hesaba katarak, ibadetle ihya edecek olursa geçmiş günahları bağışlanır’. Kadir Gecesi bin aya değer, bir ömre bedel bir gecedir. O, Kur’an gecesidir. Kur’an, kainatın ezeli bir tercümesidir. Yerde ve gökteki tüm sırların kaşifidir. Ebedi hayatın haritasıdır, pusulasıdır.Öteler ötesinden gelen, yolumuzu, yönümüzü ve gönlümüzü aydınlatan bir hidayet meşalesi, bir kurtuluş reçetesidir. İslam’ın özü, ölçüsü, temeli, ruhu, güneşidir. İstikbali açıklayan ilahi kelamdır.Emir ve davet kitabıdır. Zikir ve marifet kitabıdır. Bütün manevi ihtiyaçların bulunduğu mukaddes kütüphanedir. Ramazan ayı ve Kadir Gecesini anlamanın, ihya etmenin ve değerlendirmenin yolu, Kur’an-ı Kerim’ in yüce mesajlarını anlamaktan geçer. Her ayımızın Ramazan ve her gecemizin Kadir Gecesi değerinde geçmesi temennisi ile, tüm Kütahyalı kardeşlerimin Kadir Gecesini tebrik ederim" ifadelerini kullandı. (EFE)