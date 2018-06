Kadir Gecesinin bir ömre bedel bir gece olduğunu belirten Müftü Hazırlar, "Sevgili Peygamberimizin (SAV) ifadesi ile; evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olarak ifade edilen mübarek Ramazan-ı şerifin son günlerine yaklaşırken yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’ne bir kez daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşayacağız. Zaman ve mekanlar, kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir gecesini ayrıcalıklı kılan, bu gecede rahmet kitabı Kur’an’ın inmesidir. Bu geceye dair Allah Rasulü (SAV) şöyle buyurmuştur; ’Kim inanarak ve karşılığını sadece Allah’tan umarak Kadir Gecesini ihya edip ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.’ Bu öyle bir gecedir ki, bin aydan hayırlı olması yönü ile bir ömre bedel bir gecedir. Dolayısı ile Kadir Gecesi bize bir ömre bedel imkanlar sunmaktadır. Bu yönüyle Kadir Gecesi diğer bütün kutlu zamanların üstünde ve önündedir; Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet ve umut kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Bu gece, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde geçmişimizi değerlendirerek gafletle geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arınma, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanıdır. Ramazan ayı ve Kadir gecesini anlamanın, ihya etmenin ve değerlendirmenin yolu, Kur’an-ı Kerim’ in yüce mesajlarını anlamaktan geçer. Kadir Gecesi’nde bize düşen vazife, asırlar önce dünya semasına inerek insanlığı aydınlatan Kur’an’ı, kalbimizin semasına yeniden indirmektir. Kadir Gecesi, ailemizin, dostlarımızın, mümin kardeşlerimizin ve insanlığın kıymetini bilmeden tükettiğimiz bir ömürden tövbe zamanıdır. Müslümanlar olarak bilmeliyiz ki bizlerin, tüm insanlığın barış ve huzuru için hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak gibi bir vazifesi vardır. Her ayımızın Ramazan ve her gecemizin Kadir gecesi değerinde geçmesi temennisi ile tüm Kütahyalı kardeşlerimin Kadir Gecesini tebrik ederim" ifadelerini kullandı. (EFE)