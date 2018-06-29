Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 16:19

Müftü İbrahim Yavuz: Yaz Kur’an Kursları için bin 703 öğrenci kayıt yaptırdı

Kütahya’nın Simav ilçesinde Kur’an kursları yoğun katılımla, 99 Camii, 52 Kur’an Kursu ve 5 okulda açıldı.

Müftü İbrahim Yavuz: Yaz Kur’an Kursları için bin 703 öğrenci kayıt yaptırdı

29 Haziran 2018 16:19

25 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında, iki dönem halinde yapılması planlanan Kur’an kursunun 8 hafta süreceği bildirildi,


Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, camilerin Kur’an kurslarının yanı sıra her türlü bilimin paylaşılacağı yerler olduğunu belirtti. Yavuz, “İlçemiz genelinde toplam 156 merkezde açılan Kur’an kurslarımıza bin 703 öğrenci kayıt yaptırdı, kayıtlarımız devam etmektedir. Kur’an kurslarımızdaki eğitim ve öğretim görevlisi personelimiz, çocuklarımıza İslam’ın güzelliklerini, kolaylığını, milli ve manevi değerlerimizi kavratırken, onlara sevgi, şevkat ve merhamet duygularını yaşatıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce tavsiye edilen Kur’an eğitimi kitapları ile öğrencilerimizi sıkmadan Kur’an-ı Kerim’i öğretme çalışmalarını sürdüreceğiz. Tarihi ve kültürel konularla süslenecek olan Kur’an kurslarında görev alan öğreticilerimize ve eğitim alan öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç