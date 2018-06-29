25 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında, iki dönem halinde yapılması planlanan Kur’an kursunun 8 hafta süreceği bildirildi,

Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, camilerin Kur’an kurslarının yanı sıra her türlü bilimin paylaşılacağı yerler olduğunu belirtti. Yavuz, “İlçemiz genelinde toplam 156 merkezde açılan Kur’an kurslarımıza bin 703 öğrenci kayıt yaptırdı, kayıtlarımız devam etmektedir. Kur’an kurslarımızdaki eğitim ve öğretim görevlisi personelimiz, çocuklarımıza İslam’ın güzelliklerini, kolaylığını, milli ve manevi değerlerimizi kavratırken, onlara sevgi, şevkat ve merhamet duygularını yaşatıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce tavsiye edilen Kur’an eğitimi kitapları ile öğrencilerimizi sıkmadan Kur’an-ı Kerim’i öğretme çalışmalarını sürdüreceğiz. Tarihi ve kültürel konularla süslenecek olan Kur’an kurslarında görev alan öğreticilerimize ve eğitim alan öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. (MEİ-EFE)