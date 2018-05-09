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09 Mayıs 2018 11:36

Müftüler, Pazarlar’da buluştu

Kütahya’da her ay periyodik olarak düzenlenen ’İlçe Müftüleri Toplantısı’ İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar başkanlığında Pazarlar İlçe Müftülüğü’nde gerçekleştirildi.

Müftüler, Pazarlar’da buluştu

09 Mayıs 2018 11:36


Yapılan toplantılarda, Din hizmetlerinde İl Müftülüğü ile ilçeler arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek amacıyla her ay farklı bir ilçede yapılan ilçe müftüleri toplantısı bu ay Pazarlar İlçe Müftülüğü’nün ev sahipliğinde Pazarlar’da yapıldı.


Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, başkanlığında, il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin katıldığı toplantı, Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu’nun müftülük hizmetleri ile ilgili verdiği brifingin ardından gündemdeki konuların görüşülmesiyle devam etti.


Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, yaptığı açıklamada, "Toplantıda, cami ve Kur’an Kursu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve cami dışı din hizmetlerinin artırılması için yapılacak çalışmalar gibi konular görüşüldü. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ve mülki amirlerden gönderilen talimat ve tebligatlar duyurularak açıklanmıştır. Toplantıda ayrıca, resmi ve güncel konularda, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, yapılacak ve yapılması istenen hususlarda çeşitli bilgiler verildi. Ayrıca Pazarlar’da bulunmaktan da ziyadesiyle mutluluk duyuyorum. Ev sahipliği için Pazarlar İlçe Müftümüze ve toplantıya katılan tüm ilçe müftülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.(MB-EFE)




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