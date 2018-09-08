Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Kütahya İl Müftülüğü Külliyesinin temeli dualarla atıldı. Bünyesinde cami, Kur’an kursu, müftülük hizmet binası ve TDV Kitap-Kahve’nin de bulunacağı külliyenin temel atma törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kütahya protokolü katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar inşaatın 1600 metrekarelik bir arsaya sahip olduğunu ve toplam oturur alanın 9500 metrekarelik alan olacağını söyledi. Hazırlar "Önceki cami ve müfütlük binamız depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı çıktı. Şimdi biz onun yerine 3 katlı bin kişilik bir cami yapıyoruz. Hizmet binası içerisinde 4-6 yaş çocuklar için bir kuran kursu olacak. Ayrıca içerisinde hemen alt katta kitap kafe olsun istedik. Gençlerin yoğun olduğu bu alanda gençlerin vakit geçirmeleri için Diyanet Vakfımızın projelerinden biri olan kitap kafeyi hayata geçireceğiz. Ayrıca en büyük ihtiyaçlarımızdan olan konferans salonunu yapacağız. Binanın ilimizin ilim kültür hayatına zenginlik katacağını ümit ediyorum Binanın toplam tamamlana bilmesi için 20 milyon lira bir bütçe ön gördük." diye konuştu.

Temel atma töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş “Kuruluş ve kurtuluşun şehri Kütahya’mızın güzel insanları, hepinizi hürmetle muhabbetlerimle selamlıyorum” diyerek başladı.

Peygamber Efendimizin bir hadisinde “Bir kuş yuvası kadar dahi mescit yaptıran kişi için cennette büyük bir köşk vardır” buyurduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “İnşallah bu bina tamamlayıncaya kadar bir tuğlada benim olsun düşüncesiyle katkıda bulunan herkesin o tuğla cennet azığı olacaktır. Biz buna inanıyoruz. Burada müftülüğümüz ve cami bize bunu müjdeliyor. Duaların kabul olunduğu bu Cuma gününde bu hayır müessesini müftülük binasını ve yanında ki camiyi tamamlamayı ve Kütahya ilimizde görev yapan diyanet personelinin daha nitelikli hizmet yapmasını Rabbim nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından inşaatın temelleri dualar ile atıldı.