Müftülük personeline 'Gençlik Merkezi' tanıtıldı

Simav'da Müftülük tarafından düzenlenen 'Cami Gençlik Çalışmaları' programında, katılımcılara Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri tanıtıldı.

Gençlik Merkezi Uzmanı İsmail Gökkaya, "Gençlik Merkezi'nde sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitsel ve rekreasyonel faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin ruh sağlığını kazanması, sosyalleşmesi ve kişisel yeteneklerinin gelişmesi için cami gençlik buluşmalarına destek veriyoruz" dedi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve personellerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sapmaz, “Milli ve manevi değerleri yükseltmek için gençleri, Gençlik Merkezi'ne bekliyoruz” dedi. (MEİ-EFE)