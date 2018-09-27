Müftülükten KYK'lı öğrencilerle tanışma kahvaltısı

Kütahya'nın Şaphane İlçe Müftülüğü, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İslamoğlu kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri için tanışma ve birlik beraberlik programı düzenledi.

Şaphane Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programına, Şaphane Müftüsü Metin Çelebi, Şaphane Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Figen Börek ve öğrenciler katıldı.

Kahvaltı sonrasında öğrencilere hitaben bir değerlendirme yapan Şaphane Müftüsü Metin Çelebi, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın din hizmetinin kapsamı biraz daha genişletildi. Bizler, hem okullarımıza gidip birer konu anlattık hem de müftülüğümüz tarafından ilçemizde bulunan (KYK) kız yurdumuza manevi rehber görevlendirdik. Kız yurdumuzda Hediye Gömül hocamız görevlendirildi. Bu arkadaşımız, dini ve ahlaki açıdan öğrencilerimize ihtiyaç görüldüğü konularda rehberlik yapıyorlar. Biz de bu öğrencilerimizle tanışmak ve birlik beraberliğimizi güçlendirmek için bu programı düzenledik” dedi.

Müftü Cebeci, konuşmasının devamında dini konular hakkında bilgiler aktardı.(YD-EFE)