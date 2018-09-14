İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhammet Önder: Sporseverler yeni sezonda müsabakaları huzur içinde takip edecek

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Spor güvenlik toplantısı Gediz Kaymakamı Muhammet Önder başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Spor güvenlik toplantısı Gediz Kaymakamı Muhammet Önder başkanlığında gerçekleştirildi.


Gediz'de, 2018-2019 sezonu öncesi ilçede oynanacak spor karşılaşmalarında kurumlar tarafından alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun bir sunum gerçekleştirdi.


Müdür Barış Tosun tarafından yapılan sunumda ilçe stadının genel durumu masaya yatırıldı.


Emniyet Müdürlüğü'nce belirlenen eksikliklerin değerlendirildiği toplantıda açıklamada bulunan Kaymakam Muhammet Önder, sporda şiddetin önlenmesi, sporseverlerin müsabakaları huzur içinde takip edebilmesi için sporcusundan yönetici ve taraftarına kadar bütün paydaşlara sorumluluk düştüğünü vurguladı.


Gediz'de yapılacak müsabakaların, iyi düzeyde gerçekleşmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Kaymakam Muhammet Önder, spordan beklenen disiplin, ahlak, sevgi saygı ortamının temini, kaynaşma ve dayanışmanın sağlanması için herkesin üzerine düşen vazifesini yapması gerektiğini belirterek, hayırlı bir sezon temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.