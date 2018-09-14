Muhammet Önder: Sporseverler yeni sezonda müsabakaları huzur içinde takip edecek

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Spor güvenlik toplantısı Gediz Kaymakamı Muhammet Önder başkanlığında gerçekleştirildi.

Gediz'de, 2018-2019 sezonu öncesi ilçede oynanacak spor karşılaşmalarında kurumlar tarafından alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun bir sunum gerçekleştirdi.

Müdür Barış Tosun tarafından yapılan sunumda ilçe stadının genel durumu masaya yatırıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nce belirlenen eksikliklerin değerlendirildiği toplantıda açıklamada bulunan Kaymakam Muhammet Önder, sporda şiddetin önlenmesi, sporseverlerin müsabakaları huzur içinde takip edebilmesi için sporcusundan yönetici ve taraftarına kadar bütün paydaşlara sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Gediz'de yapılacak müsabakaların, iyi düzeyde gerçekleşmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Kaymakam Muhammet Önder, spordan beklenen disiplin, ahlak, sevgi saygı ortamının temini, kaynaşma ve dayanışmanın sağlanması için herkesin üzerine düşen vazifesini yapması gerektiğini belirterek, hayırlı bir sezon temennisinde bulundu.