Muharrem İnce Kütahya’da

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde halka hitap eden İnce, ’’Biz zenginleşmek istiyoruz. Refah içinde yaşamak istiyoruz, özgürlük içinde yaşamak istiyoruz. Gelişmiş bir demokraside yaşamak istiyoruz. İki yöntemimiz belli olacak. Hukuk devleti evrensel kurallar özgürlükler, isteyen istediği gibi giyinecek. Başörtülü kardeşim ister sokakta ister evde, isterse devlet dairesinde nasıl giyinirsen giyin kimse karışmayacak. Birde yeni bir yönetime ihtiyacımız var. Bir güçlü lidere ihtiyacımız var tek adama değil. Şimdi tek adam var. Dün diyor ki Erdoğan polislere öğretmenlere din görevlilerine 3 bin 600 kat sayısını vereceğiz. 16 yıldır neredesin. Şimdi Muharrem İnce çıktı meydana dedi ki ’polise, öğretmene, din görevlisine, hemşireye 3 bin 600’ü vereceğim’ dedi. Peki seçimi bekleme o zaman kanun hükmünde kararname ile hemen yarın ver hadi’’ ifadelerini kullandı.

Her zaman üretecinin yanında olduklarını dile getiren İnce, "Çiftçiye mazotu 3 liraya vereceğiz dedik. Tarım bakanı biz 2,5 liraya veriyoruz Muharrem İnce’nin haberi yok dedi. Az önce yol boyunda bir çiftçiyi durdurduk. Traktörüne bindim depoya yanaştım. Bu ülkede bir yalancı var. Bir tane var. Ya Muharrem İnce ya Fakıbaba yalancı. Traktörü yanaştırdık doldurduk. Ücretini ödedim, 5,72’den aldık mazotu” diye konuştu.

İnce, daha sonra Dumlupınar’a Yenimahalle Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Sosyal Tesis ve Konuk Evi’nin temelini attı.