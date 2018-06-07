Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım ben" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kütahya Zafer Meydanı’nda halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine ’Bay İnce’ dediğini hatırlatan İnce, "Beni seçkinci, elitist gösteriyor. Erdoğan, seninle ben fakir fukara ailelerden geldik. Sen geçmişini unuttun, ben unutmadım, aramızdaki fark bu. Elitistmiş, seçkinciymiş yahu senin neren yerli? Ayran bile yerli değil artık" dedi.

Montajlanan fotoğraflarını alandakilere gösteren Muharrem İnce, "Ben iş dedikçe iftiralara başladılar. Samsun’da sahnede bisiklete bindim Uşak’ta traktöre bindim Aydın’da zeybek oynadım. Sahnede bisiklete biniyorum almışlar onu caminin içine yerleştirmişler. Caminin içinde bisiklete biniyormuşum, ahlaksızları namussuzları görüyor musunuz? Bunlar mı Müslüman? Bak traktörle camiye girmişim. Bak camide oynuyorum. Diyorum ki meydanlarda gençler diyorum gelecek diyorum aş diyorum iş diyorum ekmek diyorum Erdoğan geliyor meydanlara kavga ediyor benimle. Kavga etmeyeceğim. 1,5 milyon imam hatip liseli çocuk var işsiz onlara iş bulacağım diyorum o utanmadan diyor ki Muharrem İnce imam hatipleri yıkacakmış diyor. Ayıp, dürüst ol biraz. Meydanlarda o sarayı senin başına yıkacağım dedim, kastettiğim şatafat. Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım ben. O sarayı gençlere vereceğim, orayı bilim merkezi yapacağım. Ey Müslümanlar, Türkiye’de 81 milyon Müslümandan herhangi birisi camide zeybek oynar mı? Şaşırdı bunlar. Bunlar zavallı. Geçtiğimiz günlerde bir paşa, Erdoğan beni eleştirirken paşa da alkışlıyor. Ben de dedim ki paşa sen bu işlere karışma. Cumhurbaşkanı olduğumda ’senin apoletlerini sökeceğim’ dedim. Emekliye sevk edeceğim. Erdoğan meğer paşaymış ben onu kantin asteğmeni zannediyordum. Diplomasız paşa olmuş. Demirtaş’ı bırak seni bile ziyaret ettim ben. Bu yorgun adamdan memlekete çözüm beklemeyin. AK Parti’li kardeşlerim siz de yoruldunuz millet de yoruldu. Gelin bir taze kan çözsün bu sorunları. Kütahya Türkiye’nin milletvekili sayısını 550’den 600’e siz çıkarttınız. Referandumda yüzde 70 verdiniz. Referandumda evet derken 600 milletvekiline çıkacağını biliyor muydunuz? Şimdi 50 milletvekili, 50 sekreter, 50 danışman, 50 de şoför bakacaksın. 18 bin lira da maaş vereceksin. Türkiye’nin milletvekili sayısı 600’e çıktı Kütahya’nın vekil sayısı 6’dan 5’e düştü. Küçülüyorsun Kütahya" diye konuştu.

"Bor olarak satarsan ucuza satarsın"

Kütahya’nın bor zengini bir il olduğunu belirten İnce, şöyle konuştu:

"Siz bor madeninin üzerinde yaşıyorsunuz. Biz madenleri ne yazık ki işlemeden satıyoruz. Madenleri cevher olarak satıyoruz. Bu da ucuza gidiyor. Biz madenlerimizi mamul madde olarak satmamız lazım. Yani bordan füze yakıtı yapmamız lazım. Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım. Bor olarak satarsan ucuza satarsın. Ama füze yakıtı olarak satarsan, ısıya dayanıklı cam olarak satarsan pahalıya satarsın."