Muhtar ve azalar buzlu yolda tuzlama yaptı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Bey köyü muhtarı ve azalar kar yağışı sonrası buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptılar.

“Her şeyi devletten beklememek lazım diyen ” Bey Köy Muhtarı Tuncay Kocabaş,”Yoğun kar yağışı sonrası Özel İdare ekipleri yollarımızı açık tutabilmek için yoğun çaba harcamaktadırlar. Ancak köy içinde bulunan özellikle rampa olan yollardaki buzlanmalar köy içi ulaşımı olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle köy ihtiyar meclisi üyelerimizle birlikte köye giriş rampasında ve köy içi yollarda tuzlama çalışması yaptık. Köy ihtiyar meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.