Muhtarlar toplu balık ölümleri için suç duyurusunda bulundu

Muhtarlar, toplu balık ölümlerinin yaşandığı Güney köyünde meydana gelen olaydan sonra Domaniç Belediye Başkanı odasında toplandı. Burada gazetecilere açıklama yapan muhtarlar, suçluların cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, yaptığı açıklamasında, “21 Temmuz 2018 tarihinde Hamitabat mevkiinde bulunan HES şirketinin baraj kapaklarının temizleme bahanesiyle açılması sonucu balıkların telef olması ve tarımda da hayvanların sulanamaz haline gelmesi neticesinde zarar gören bütün muhtarlarımız toplandık. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusuna bulunarak bu şirketin ve kişilerin veya daha varsa başka şirketlerin cezalandırılmasını istiyoruz. Bu nedenle muhtarlarımız ile beraber suç duyurusunda bulunduk. Gereğini artık bundan sonra hukuk yönünde devam edeceğini ve bu mücadelemizi de devam ettireceğimizi duyururuz” dedi.

Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca ise haklarını sonuna kadar devam ettireceklerini belirtti. Karaca, “Güney deresinde olan felaketten dolayı bugünden itibaren Cumhuriyet Başsavcılığına biz dilekçelerimizi veriyoruz. Bu davanın bedeli ne olursa olsun sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Bahçesini sularken suyun kirli aktığını telefonuna kaydeden Muhacırlar köyü Muhtarı İsmail Güneş, yaptığı açıklamasında, “Aynı gün bahçe sulamak için gittiğimde bu halde kirli geldiğini geldiğini gördüm. Şu halde akan su, su motorundan çıkan su. HES demek temizlik demek. Ama, bazı kişilerin sorumsuzca hareket etmelerinden dolayı en az 5-6 köyümüz balık ölümleri gibi mağdur olmuştur. Bir hafta geçmesine rağmen su hala önceki kadar olmasa da kirli akmaktadır. Bundan sonra herkesin dikkat etmesini istiyoruz” dedi.

Muhacırlar Köyü Muhtarı İsmail Güneş, Kozcağız Köyü Muhtarı Mustafa Kaya, Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca, Karamanlar Köyü Muhtarı Sefer Baş ve Böçen Köyü Muhtarı Tahir Uçar, açıklamalarının ardından savcılığa dilekçelerini vererek suç duyurusunda bulundu.(TY-EFE)