Muhtarlara Çanakkale gezisi

İlçedeki tüm mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı gezide, Rumeli Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı, Sargı Yeri Şehitliği, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı ve Çanakkale Simülasyon Merkezi başta olmak üzere Tarihe Saygı Parkı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kesikdere Şehitliği, Şahindere Şehitliği gibi Çanakkale’nin tarihi mekânlarını gezen muhtarlar, tarihin izlerini yerinde görürken, duygu dolu anlar yaşadı.

Muhtarlar yaptıkları ortak açıklamada Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve gezide emeği geçen herkese teşekkür ettiler. (YD-EFE)