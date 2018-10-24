Muhtarlarla birlikte incelemelerde bulundu

Her gün mahallelerde yürütülen proje çalışmalarını denetleyen Başkan Muharrem Akçadurak, yapılan denetimlerde ilgili mahalle muhtarlarının fikirlerini de alarak hizmetlerin daha verimli hale getirilmesine imkan sağladıklarını belirtti.

Muhtarlarla birlikte Uluoymak, Saygılar Mahallesinde incelemelerde bulunan Akçadurak; “Mahalle muhtarlarımızla yaptığımız koordinasyon ile yatırım programına alarak biran önce eksikliklerin tamamlanması yönünde gayret gösteriyoruz. Muhtarlarımızın bu konudaki gayretleri bizleri memnun etmektedir. Diğer mahalle muhtarlarımız ile de aynı çalışmayı yürüteceğiz ve tüm sorunları hep beraber çözeceğiz” dedi.(EFE)