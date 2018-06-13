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13 Haziran 2018 15:06

Muhtarlarla sahur

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, mahalle muhtarları ile geleneksel sahur yemeğinde bir araya geldi.

Muhtarlarla sahur

13 Haziran 2018 15:06


Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde mahalle muhtarları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi’nin devam eden ve yapılacak projeleri hakkında bilgiler verdi.


Burada bir konuşma yapan Saraçoğlu, "Bu masanın etrafında toplanan herkesin tek amacı Kütahya’mıza hizmet etmek. Muhtarlarımız ile yürüttüğümüz koordineli çalışma sayesinde Kütahya’mızı her geçen gün daha ileri taşıyoruz. Kütahya Belediyesi olarak temel hedefimiz vatandaşlarımıza kaliteli, huzurlu, yaşanılabilir bir şehir oluşturmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Sahur programımıza katılımlarınızdan dolaylı teşekkürlerimi sunuyor, mübarek Ramazan Bayramı’nızı içtenlikle kutluyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Saraçoğlu Mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulunarak, mahallelerimizdeki çalışmalarla ilgili muhtarların talep ve temennilerini dinledi.


Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz ile Mahalle Muhtarları, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Belediye Başkan Yardımcılarına desteklerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.


Sahur programına, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcılar Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz, mahalle muhtarları ve birim müdürleri katıldı. (EFE)




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