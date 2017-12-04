Kış ayı ile birlikte mağdur durumda olan mültecilerin imdadına Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı üyeleri yetişti.

Vakıf yetkilileri, "Valilik Göç İdaresi Müdürlüğü Kütahya’da 6 bin 700 mülteci bulunduğunu belirterek sivil toplum kuruluşlarını mültecilere yardım elini uzatmaya çağırdı.Biz de Vakıf olarak gerek Yönetim Kurulumuz ve gerekse Vakıf Bayanlar Kurulu Üyelerimizle birlikte Mültecileri kaldıkları evlerde ziyaret etmeyi ve onlara kaban,bot ve gıda maddeleri götürmeyi uygun bulduk. Kütahya’nın çeşitli semtlerinde oturan maalesef yetersiz ortamlarda bulunan Afganlı,Suriyeli ve Iraklı mülteci kardeşlerimize ve çocuklarına kaban,bot ve gıda maddelerini kendilerine teslim ettik.Onlarla sohbet ederek sorunlarını istek ve dileklerini dinledik.Bebeklere ve küçük çocuklara süt,mama gibi ihtiyaçlarını karşıladık.Bu yardımlar bir defa değil periyodik olarak devam edecektir” dediler.

Vakıf Bayanlar Kurulu Başkanı Yıldız Güral ise, “Biz Vakıf Bayanlara Kurulu olarak Sapanca ve çevresine 2 günlük bir gezi yapmıştık.Bu geziden 10 bin TL gelir sağladık.Bu gelirle Mültecilere ve özellikle okullarda öğrenci olan çocuklara kaban,kazak,pantolon ve bot alarak onların sevinçlerine ortak olduk.Küçük çocukları ve bebekleri olan annelere ise süt,mama ve gerekli ihtiyaçlarını karşılıyoruz.Bu hizmetlerimiz 12 ay devam edecektir” şeklinde konuştu. (EFE)