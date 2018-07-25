Derneğin 2 yıl önce kuruluduğunu ifade eden Altın, "Hayatta her şeyin bir bedeli vardır, hasta ve engelli kardeşlerimiz bedellerini öderken, sağlıklı bireylerin onların yanlarında olup destek olarak bedelimizi ödeyeceğimize inanıyorum.Dernek olarak 10 adet tekerlekli sandalye temin ederek üyelerimize takdim ettik. 6 kişiyi işe yerleştirdik.120 üyemiz mevcut. Kütahya’da 500’e yakın MS ve Epilepsi hastası var. Üyelerimizin çocuklarına anlayarak okuma teknikleri kursu açtık. Geçen yıl kültür gezileri yaptık. Üyelerimize Dumlupınar Zafertepeçalköy şehitliklerini ile Domaniç Hayme Ana ziyaretlerini gerçekleştirdik. Amacımız, üyelerimize daha balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmek. Bu çerçevede çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. (EFE)