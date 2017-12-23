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23 Aralık 2017 10:27

Murat Çakır: Şaphane öğrenci kenti olacak

Kütahya’nın Şaphane ilçesine, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün açılması sevinçle karşılandı.

Murat Çakır: Şaphane öğrenci kenti olacak

23 Aralık 2017 10:27


Bölüm için gerekli 3 öğretim görevlisinin de YÖK tarafından atandığını dile getiren AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ’’Meslek Yüksekokulumuza Sosyal Hizmet Bölümü açılması için 3 öğretim elemanı alım onayının ’YÖK’ tarafından onaylandığı haberini Rektörümüz Remzi Gören’den almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2018-2019 güz döneminden itibaren 50 normal öğretim 50 ikinci öğretim olmak üzere toplam 100 öğrenci alımı yapılacaktır. Bizler üniversitemizin ilçe ekonomisi için çok önemli olduğu bilinciyle okul yönetimimizle birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şaphane öğrenci kenti olma yolunda ilerlemeye devam edecektir’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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