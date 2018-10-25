Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 'Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Murat Dağı'nın, Türkiye'nin 22. kayak merkezi olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bölgenin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Termal turizm ile kayak turizmini birleştiren Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne yılın ilk karı düştü. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne çıkan yollar beyaz örtü altında kaldı.Her mevsim farklı renkleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Muratdağı Termal Kayak Merkezi, kış turizminde bölgemiz için büyük bir öneme sahiptir. Kar kalınlığının gerekli seviyeye ulaşması halinde tüm kayak severleri Muratdağı Termal Kayak Merkezimize bekliyoruz" dedi. (EFE)