Seçim günü için Sonuç Alım Sistemi kurduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, ”Çalışmalarımızı sonlandırıyoruz. Değişikliklerimizi gözden geçiriyoruz. Artık bundan sonra milletvekili adaylarımız, teşkilatlarımız, Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyelerimiz sahada idik. Son kalan yetişemediğimiz ve elimizde tespitli olan yerler var. Bunları da ziyaret ettiğimizde inşallah, bunu Cumartesi akşamına kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Cumartesi günü 16.00-18.00 saatleri arası Ulu Cami’den vazoya kadar her seçimde olduğu gibi sakin olarak üyelerimizle, milletvekili adaylarımızla, Kütahyalı hemşehrilerimizle bir yürüyüş tertip edeceğiz. Büyük bir internet kafe tutarak gençlerimizin katılımıyla Sonuç Alım Sistemi (SAS) diye tabir ettiğimiz bir sistem oluşturduk. Burada başlarında Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Batur olmak üzere 60 tane gencimizi 4-5 defa Genel Merkezle uyumlu deneme yaparak Sonuç Alım Sistemine hazırladık. Bu şu demek, ’Kütahya’daki bin 600 sandığı 60 gencimize paylaştırdık, ortalama 30 sandık civarında bilgi alacaklar. Bu sandık başında bizim resmi üyelerimiz ile bu sistemi alacak genç kardeşlerimizi irtibatlandırdık. Yani diyelim ki Simav’ın Dağardı’nda veya Domaniç’in bir köyünde hangi gencimiz Sonuç Alım Sistemine sonucu girecekse onların telefonları bildirimde var. Bu sistem sayesinde Yüksek Seçim Kurulu, diğer siyasi partiler ve haber ajanslarından daha önce partimiz sonuçları toparlamış ve genel merkezimizi bilgilendirmiş olacağız. Yani şunu diyebilirim; Saat 21.00’e kadar Kütahya’da bu gençlerimizle, kurduğumuz sistemle ilimiz genelindeki seçimlerde bizim ve diğer partilerin ne kadar oy aldığını çok rahatlıkla öğrenebileceğiz. Bunun provalarını çok başarılı bir şekilde yaptık. Hatta gençlerimizin bu hususta bölge birinciliği var. Hayali rakamlar girerek bir deneme yaptık. Kontrol edildi ve sonucunda Genel Merkezimizden teşekkür aldık. Tüm Kütahyalı hemşerilerimize çağrımız şudur ki; Katılımın mutlaka yüksek olmasını arzu ediyoruz. Kütahya’da zaten böyle bir durum olacak. Sandığa gidip, siyasi ve ileride ülkesi adına kararlarını belirtmelerini istiyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. ’Eyvah’ dememek ve gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için mutlaka oylarını kullansınlar. Oyunu kullanırken de tabiki Kütahya’da her zaman büyük destek gördüğümüz AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’a oylarını versinler. Şimdiden seçimlerin hayırlı olmasını diliyoruz. Milletimize, Kütahya’mıza güveniyoruz. Sonuçların çok iyi olacağı yönünde de geri dönüşler alıyoruz ve sahada gördüğümüz durum da budur. ’Hayırlı olsun’ diyoruz” diye konuştu.(EFE)