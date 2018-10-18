Musa Yılmaz: Yeni bütçemiz 145 milyon

Görüşmelerin Kasım ayında başlayacağını kaydeden Yılmaz, "2019 yılı için bütçe hazırlıklarımıza sıkı bir biçimde devam ediyoruz. Geçen yıl bilindiği üzere bütçemiz 132 Milyon TL idi. Bu yıl da 145 Milyon TL olarak düşünüyoruz. Bütçemizin 2018 yılı gerçekleşme oranları çok yüksek olduğu için sene başında hedeflediğimiz rakamları yakalayacağımızı düşünüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda bütçemizi hazırlarken ilimizdeki bizimle paydaş il müdürlerini meclisimize davet ediyoruz. Bu müdürlüklerimize ödenek talepleri doğrultusunda ödenek ayırabiliyoruz. Bütçemiz gelir gelmez Plan Bütçe Komisyonuna hemen sevk edeceğiz. Şuan itibarı ile bütçemiz encümenimizden geçmiş durumda. Tabi dikkatli bir biçimde teknik uzmanlarımız, Mali Hizmetler Müdürümüz konu ile ilgili çalışıyor. İnşallah hizmetlere 2019 yılında hiç ara vermeden tekrar devam edeceğiz ama biliyorsunuz bütün kurumsal yapılarda Kasım ayı bütçe ayıdır. Bizimde böyle olacak. Kasım ayında bütçemiz üzerinde istişareler yapacağız burada meclis üyelerimizin, paydaş kuruluşların önerileri ve tekliflerini göz önünde bulunduracağız ve son şekli ile bütçemizi geçireceğiz. Kütahya İl Özel İdaresi olarak borçlanma yapmıyoruz, öz kaynaklarımıza dayalı bir bütçe yapıyoruz. Gerçekçi ve ayakları yere basan bir bütçe hazırlıyoruz. Bütçenin dağılımını Kasım ayı toplantıları içerisinde yapacağımız oturumlarda gerçekleştireceğiz" diye konuştu. (EFE)