Mustafa Önsay: Üreten bir Kütahya olacak

Basın toplantısı düzenleyen Önsay, Kütahya'nın gelişmesi ve büyümesi için önünde bir çok fırsatın bulunduğunu ve bunların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çözüm örenileri için projelerinin hazır olduğunu kaydeden Önsay, "Dışarıdan gelen yatırımcı sayısı ve kapasitesi şu ana kadar şehrin beklentilerini karşılamış değildir. Geçen yıl yerli otomobil fabrikasının şehirde kurulması için (mevcut durumun yetersizliği sebebiyle olamayacağını bilseler de) bir haftada toplanan 40 bin imza aslında meselenin halk tarafından ne kadar içselleştirildiğini göstermektedir. Halk, yöneticilerden öncelikle komşu şehirlerde oluşan ekonomik gelişmelerin Kütahya için de sağlamalarını beklemektedir. Zihinlerde bu gelişmenin devlet yatırımları dışında imkansız olduğu fikri yaygındır.Şehrin bazı sebeplerle ( Menderes dönemi devlet yatırımları) girişimci ruhtan uzak olması ve yine bazı ortak girişimlerin (KÜMAŞ gibi) ortaklar açısından hüsrana uğraması en başta şehrin kendi kendine ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmesinin önünde en büyük engel olarak durmaktadır.Kütahya halkı, bilhassa da ev hanımları, el sanatları ile aile ekonomisine destek olmaya çalışmaktadır. Özellikle dar gelirli ailelerin oturduğu semtlerde, evlerde (çini, nakış, iğne oyası, dantel, keçe gibi) hanımlar el ürünleri üretmektedir. Fakat piyasa bulmada sorunlar yaşamaktadırlar.Dünyanın yaşamakta olduğu post-modern çağ yerel unsurların, el işçiliği ürünlerin tekrar değer bulduğu bir dönemi yaşatmaktadır. Hükümetimiz üreticilere ihracat hususunda çok geniş destekler vermektedir" diye konuştu.

"Üretime dayalı ekonomi"

Devletin sunduğu teşviklerinden mutlaka yararlanılması gerektiğini anlatan Mustafa Önsay, "Kütahya Belediyesi sahip olduğu Belde A.Ş. ve Simpaş gibi şirketlerle halkın ürettiği ürünlerin ihracata dönüşmesini sağlayabilir.İhraç edeceği bölgelere uygun bir ürün yelpazesi belirleyecek olan şirket, alım garantisi verdiği ürünleri kalite kontrol sonrası üreticiden alım yapacaktır. Belediyemiz, pazarlama şirketi ile ürünleri ihraç edecektir.Hükümetimizin sağladığı teşviklerle dünyanın önemli şehirlerinde Kütahya'nın markalarını taşıyacak satış ofisleri ile hem Kütahya'nın termal ve tarihi tanıtılarak turizme açılması hem de ekonomik girdilerle şehrin ekonomisinin direk yükselmesi sağlanacaktır. Buralarda görevlendirilecek gençlerin gelecekte ülkemiz için pek çok hizmeti sağlamalarının altyapısı sağlanmış olacaktır. Kurulacak bu yapı, el işçiliği ürünlerin yanı sıra tıbbi aromatik bitkiler, tarhana, vişne, kızılcık, bal gibi pek çok tarımsal, hayvansal yerel üretimin işlenerek katma değeri daha yüksek ürünler haline getirilerek (örneğin tıbbi aromatik ürünlerde kurutma ve yağ çıkarma tesislerinin kurulması vb.) ihracata dönüşecek şekilde desteklenmesini sağlanacaktır. Ayrıca bu yapı helva, lokum, tahin, şıra, çöğen gibi yerel üreticiler için ihracata geçiş noktası olacaktır.Kalkınma ajansları ve tarım bakanlığı tarafından küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan konusunda teşviklerin verilmesi konusunda organizasyonlar yapılacaktır. Müteşebbisler için Belediye ve şirketleri gönüllü olarak çalışacaktır. Bu üretimleri güçlendirmek için kırsal kalkınma kooperatiflerinin hem kırsalda hem de merkezde kurulması sağlanacaktır.Tüm bu uygulamalar ve beraberinde şehirdeki üniversiteli gençleri üretime çekecek kursların düzenlenmesi ile topyekün Kütahya'yı 'Üreten Kütahya' söylemine taşıyacaktır.Bu proje Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli söylemine ve üretime dayalı ekonomi çağrısına yerelden bir icabet olacaktır. Kütahya benzeri sanayileşememiş tüm yerleşim yerleri için bir örnek teşkil edecektir.Bu proje tüm bu kazanımların yanı sıra aynı zamanda home ofis çalışma anlayışıyla anneyi çocuğundan ayırmadan ekonominin içine katarak aileyi her yönüyle koruyan bir ekonomik anlayış olacaktır" ifadelerini kullandı. (EFE)