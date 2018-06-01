Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 10:22

Mustafa Özbey: Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız

Kütahya AK Parti Milletvekili adayı Mustafa Özbey Emet ilçesinde sabah başladığı ziyaretlerini AK Parti ilçe Başkanı Hüseyin Doğan ve yönetimi ile birlikte teravih namazı sonrasına kadar devam ettirdi.

Mustafa Özbey: Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız

01 Haziran 2018 10:22


Seçim çalışmaları kapsamında, Kaymakamlık, Hastane, Etibor ve esnaf ziyaretlerini gündüz yapan Özbey ve AK Parti Emet İlçe Teşkilatı iftar sonrası ilçeye bağlı Köprücek köyü, Bahatlar ve Uzuncam köylerini ziyaret edip vatandaşlarla sohbet ettiler ve yeni sistemi anlattılar.


Özbey, "Vesayet baskıları altında ülke bu zamana kadar geldi. Milletimizin 27 Nisan 2017’de verdiği kararla parlamenter sistemi bıraktık. Milletimiz, kararını başkanlık sisteminden yana kullandı. Bunun ilk denemesini bu seçimde yapacağız. Artık millet iradesinin daha etkili olduğu, ülke egemenliğine tam anlamıyla hakim olduğu bir sistem olan cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu sistemde güçlü yürütme, güçlü yasama ve güçlü parlamento esastır. Birbirinden kuvvetler ayrımıyla ayrılmış ve uygun şekilde çalışan yasama yürütme sistemi hakimdir. Bu seçimin öneminin bilincindeyiz. Yepyeni bir sisteme geçiyoruz. 24 Haziran sürecine katkı vermek için, gecemizi gündüzümüze katarak, iyi bir kampanya dönemi gerçekleştireceğiz. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç