Mustafa Özbey: Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız

Seçim çalışmaları kapsamında, Kaymakamlık, Hastane, Etibor ve esnaf ziyaretlerini gündüz yapan Özbey ve AK Parti Emet İlçe Teşkilatı iftar sonrası ilçeye bağlı Köprücek köyü, Bahatlar ve Uzuncam köylerini ziyaret edip vatandaşlarla sohbet ettiler ve yeni sistemi anlattılar.

Özbey, "Vesayet baskıları altında ülke bu zamana kadar geldi. Milletimizin 27 Nisan 2017’de verdiği kararla parlamenter sistemi bıraktık. Milletimiz, kararını başkanlık sisteminden yana kullandı. Bunun ilk denemesini bu seçimde yapacağız. Artık millet iradesinin daha etkili olduğu, ülke egemenliğine tam anlamıyla hakim olduğu bir sistem olan cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu sistemde güçlü yürütme, güçlü yasama ve güçlü parlamento esastır. Birbirinden kuvvetler ayrımıyla ayrılmış ve uygun şekilde çalışan yasama yürütme sistemi hakimdir. Bu seçimin öneminin bilincindeyiz. Yepyeni bir sisteme geçiyoruz. 24 Haziran sürecine katkı vermek için, gecemizi gündüzümüze katarak, iyi bir kampanya dönemi gerçekleştireceğiz. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)