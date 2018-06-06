Mustafa Özbey: Çavdarhisar, Kütahya’nın en önemli turizm bölgesi

Ziyarette Mustafa Özbey’e Belediye Başkanı Halil Başer, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Demirel ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Ziyarette İlçe halkından büyük teveccüh gören Milletvekili Adayı Özbey, ’’24 haziran seçimleri ülkemiz için son derece önemlidir. İnşallah sizlerinde desteğiyle 24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle ayrılıp ülkemiz üzerinde hain planlar yapanlara en iyi dersi vereceğiz. Çavdarhisar ilçemiz için yapılan turizm çalışmaları devam etmektedir. Bizlerde bunların takipçisi olacağız. Belediye Başkanım Halil Başer, İlçe Başkanın ve Çavdarhisar halkıyla el ele, gönül gönüle çalışmaya hazırız. Rabbim utandırmasın’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)