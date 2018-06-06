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06 Haziran 2018 19:48

Mustafa Özbey: Çavdarhisar, Kütahya’nın en önemli turizm bölgesi

Ak Parti Kütahya milletvekili adayı Mustafa Özbey, Çavdarhisar ilçesinde esnafları ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinde İlçe halkından destek istedi.

Mustafa Özbey: Çavdarhisar, Kütahya’nın en önemli turizm bölgesi

06 Haziran 2018 19:48


Ziyarette Mustafa Özbey’e Belediye Başkanı Halil Başer, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Demirel ve teşkilat üyeleri eşlik etti.


Ziyarette İlçe halkından büyük teveccüh gören Milletvekili Adayı Özbey, ’’24 haziran seçimleri ülkemiz için son derece önemlidir. İnşallah sizlerinde desteğiyle 24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle ayrılıp ülkemiz üzerinde hain planlar yapanlara en iyi dersi vereceğiz. Çavdarhisar ilçemiz için yapılan turizm çalışmaları devam etmektedir. Bizlerde bunların takipçisi olacağız. Belediye Başkanım Halil Başer, İlçe Başkanın ve Çavdarhisar halkıyla el ele, gönül gönüle çalışmaya hazırız. Rabbim utandırmasın’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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